Украина входит в новый отопительный сезон с рекордными запасами топлива, - Буславец
Об этом министр энергетики Ольга Буславец сказала во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .
"Украина входит в отопительный сезон, мы сейчас к этому очень активно готовимся, с рекордными запасами топлива", - сказала Буславець.
По ее информации, в украинских хранилищах находится 3 млн тонн угля, что почти втрое превышает запас прошлого и позапрошлого годов, а также 26 млрд куб.м газа в хранилищах.
"Это дает нам уверенность в безопасности поставок энергоресурсов в отопительный период", - подчеркнула Буславец.
Министр также напомнила, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля.
- Напомним, в начале сентября НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможном срыве старта отопительного сезона в некоторых городах из-за долгов ряда предприятий-производителей тепла.
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