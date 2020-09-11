Украина входит в новый отопительный сезон с рекордными запасами топлива, - Буславец

11 сентября, 2020, 17:08

Украина имеет в хранилищах 3 млн тонн угля и 26 млрд куб.м газа, что, по словам министра энергетики Ольги Буславец, дает уверенность в безопасности поставок энергоресурсов в отопительный период

Об этом министр энергетики Ольга Буславец сказала во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

"Украина входит в отопительный сезон, мы сейчас к этому очень активно готовимся, с рекордными запасами топлива", - сказала Буславець.

По ее информации, в украинских хранилищах находится 3 млн тонн угля, что почти втрое превышает запас прошлого и позапрошлого годов, а также 26 млрд куб.м газа в хранилищах.

"Это дает нам уверенность в безопасности поставок энергоресурсов в отопительный период", - подчеркнула Буславец.

Министр также напомнила, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля.

Напомним, в начале сентября НАК "Нафтогаз Украины" заявил о возможном срыве старта отопительного сезона в некоторых городах из-за долгов ряда предприятий-производителей тепла.

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