Турецкая разведка вывезла из Украины представителя Рабочей партии Курдистана, - СМИ

11 сентября, 2020, 20:19

Украинские спецслужбы не комментировали задержание гражданина Турции и члена Рабочей партии Курдистана, которая признана страной террористической организацией, турецкими спецслужбами

Об этом сообщил турецкое издание Hurriyet Daily News , передает "Европейская правда".

Отмечается, что 10 сентября в Одессе задержали члена РПК Ису Озера. Турецкие СМИ отмечают, что мужчину самолетом доставили в Стамбул, где передали департаменту антитеррора.

Турецкое издание сообщает, что мужчина скрывался от турецких властей в Румынии, откуда его депортировали за рэкет. Ису Озера арестовали в Турции в 2012 году. В 2014 он вышел на свободу и перебрался в Одессу.

Турки заявляют, что мужчина вел террористическую деятельность с Украиной.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо