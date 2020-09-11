Турецкая разведка вывезла из Украины представителя Рабочей партии Курдистана, - СМИ
11 сентября, 2020, 20:19
Украинские спецслужбы не комментировали задержание гражданина Турции и члена Рабочей партии Курдистана, которая признана страной террористической организацией, турецкими спецслужбами
Об этом сообщил турецкое издание Hurriyet Daily News , передает "Европейская правда".
Отмечается, что 10 сентября в Одессе задержали члена РПК Ису Озера. Турецкие СМИ отмечают, что мужчину самолетом доставили в Стамбул, где передали департаменту антитеррора.
Турецкое издание сообщает, что мужчина скрывался от турецких властей в Румынии, откуда его депортировали за рэкет. Ису Озера арестовали в Турции в 2012 году. В 2014 он вышел на свободу и перебрался в Одессу.
Турки заявляют, что мужчина вел террористическую деятельность с Украиной.
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