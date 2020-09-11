Турчинов призывает подписать петицию родственников погибших на Донбассе о создании ВСК по "вагнеровцам"

11 сентября, 2020, 13:46

Бывший секретарь СНБОУ, руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов в эфире телеканала "Прямой" призвал подписать петицию родственников погибших на Донбассе украинских военных о создании ВСК по "вагнеровцам"

"Именно близкие и родные погибших героев, особенно тех, кто погиб, когда российские военные сбивали украинские самолеты в начале войны, в 2014 году, именно они инициировали подписание этого петиции с требованием создать следственную комиссию", - отметил Александр Турчинов.

"И логика в этом очень простая: руководство государства, которое влияет на все силовые структуры, вместо того, чтобы расследовать почему так произошло, кто передал информацию, почему перечеркнули работу наших разведчиков, почему не позволили Украине задержать преступников, вместо всего этого стали скрывать информацию", - подчеркнул он.

"Неделю назад многие руководители силовых структур начали рассказывать, что этого не могло быть. Потом стали говорить, что об этом вообще нельзя говорить. Это раскрытие очень важных информаций. Предатели ее раскрыли. Причем раскрыли не украинскому обществу, а раскрыли ее врагу. Не Бутусов, не депутаты раскрыли эту информацию. А ее раскрыли враги. Да, благодаря тем предателям, которые им передали эту информацию. В этом проблема ", - подчеркнул Александр Турчинов.

Он акцентировал, что уже в понедельник необходимо 25 тысяч подписей под петицией о создании ВСК по "вагнеровцам".

"Очень быстро собираются подписи под этой петицией. И здесь важно, чтобы эти 25 тыс. подписей были до понедельника. Потому что в понедельник соберется согласительный совет ВРУ, и важно, чтобы на этой согласительном совете была информация, что петиция набрала более 25 тыс. подписей. Для ОПЗЖ, которые "с пеной у рта" рассказывают, что ничего не было ... И "слуг народа", которые объединились с ОПЗЖ, чтобы защищать руководство Офиса президента ", - отметил Турчинов.

"На самом деле они хотят скрыть правду о преступлениях Путина, о преступлениях российского руководства, о преступлениях российских военных - это они хотят сделать. "Слуга народа" имеет свои интересы, чтобы не подставлять действующее руководство страны, а ОПЗЖ традиционно работает на Россию", - резюмировал Александр Турчинов.

Как известно 7 сентября родственники украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, зарегистрировали на официальном портале Верховной Рады Украины петицию с требованием создать ВСК по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнер.

Автор петиции - Виталина Тарасова, вдова Героя Украины, командира самолета АН-30Б, который был сбит российскими наемниками в июне 2014 года, Константина Могилка. Среди инициаторов также мать погибшего в самолете Ил-76 14 июня 2014 Виталия Бондаренко Нина Бондаренко; отец погибшего в Ил-76 Павла Никонова Сергей Никонов; жена Александра Котова, который погиб в сбитом самолете ИЛ-76, Татьяна Котова.