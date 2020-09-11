 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане

Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил о планах по выводу значительного количества американских войск из Ирака и Афганистана

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

"В Афганистане достигнут значительный прогресс. Мы снизим количество военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке - мы скоро снизим количество до двух тысяч солдат", - сказал Трамп.

Президент вспомнил, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны.

"Мы в значительной степени вышли из Сирии", - сказал Трамп.

Президент вспомнил, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны.

"Мы в значительной степени вышли из Сирии", - сказал Трамп.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать