Трамп объявил о сокращении американских войск в Ираке и Афганистане

11 сентября, 2020, 10:44

Президент США Дональд Трамп заявил о планах по выводу значительного количества американских войск из Ирака и Афганистана

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции, трансляция которой велась в Twitter Белого дома.

"В Афганистане достигнут значительный прогресс. Мы снизим количество военнослужащих до четырех тысяч за очень короткое время. Так же и в Ираке - мы скоро снизим количество до двух тысяч солдат", - сказал Трамп.

Президент вспомнил, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны.

"Мы в значительной степени вышли из Сирии", - сказал Трамп.

Президент вспомнил, что военные США находятся также в Сирии, но не уточнил, будут ли они выводиться из этой страны.

"Мы в значительной степени вышли из Сирии", - сказал Трамп.

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