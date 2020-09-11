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Espreso.tvОбществоСуркисы против ПриватБанка: Апелляционный суд принял решение в пользу государства

Суркисы против ПриватБанка: Апелляционный суд принял решение в пользу государства

Апелляционный суд стал на сторону ПриватБанка и удовлетворил ходатайство о приостановлении решения Печерского суда о взыскании 10 млрд грн по иску оффшорных компаний братьев Суркисов

Об этом говорится в постановлении суда на сайте, передает Еспресо.TV.

Киевский апелляционный отклонил ходатайство кассации по Суркисам от Кабмина, поданное Минюстом, но одновременно удовлетворил идентичное ходатайство ПриватБанка.

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Суд решил отменить постановление Печерского суда с февраля 2017 года, которое стало причиной решения о взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн.

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"Ходатайство акционерного общества Коммерческого банка" ПриватБанк "... удовлетворить", - говорится в решении апелляции.

  • Напомним, 8 сентября Верховный суд остановил выполнение постановления судьи Сергея Вовка из Печерского суда о взыскании почти 10 млрд грн и открыл кассационное производство по делу по представлению Кабмина

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