Суркисы против ПриватБанка: Апелляционный суд принял решение в пользу государства
Об этом говорится в постановлении суда на сайте, передает Еспресо.TV.
Киевский апелляционный отклонил ходатайство кассации по Суркисам от Кабмина, поданное Минюстом, но одновременно удовлетворил идентичное ходатайство ПриватБанка.
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Суд решил отменить постановление Печерского суда с февраля 2017 года, которое стало причиной решения о взыскании с ПриватБанка почти 10 млрд грн.
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"Ходатайство акционерного общества Коммерческого банка" ПриватБанк "... удовлетворить", - говорится в решении апелляции.
- Напомним, 8 сентября Верховный суд остановил выполнение постановления судьи Сергея Вовка из Печерского суда о взыскании почти 10 млрд грн и открыл кассационное производство по делу по представлению Кабмина
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