Суркисы подали в суд на Фурсу и "Прямой" за ПриватБанк

11 сентября, 2020, 19:33

Братья Суркисы подали в суд на инвестбанкира Сергея Фурсу и телеканал "Прямой" за обсуждение отчета Kroll, где речь идет о схеме вывода олигархами денег из ПриватБанка на Британские Виргинские острова

Об этом инвестбанкир и финансовый эксперт Сергей Фурса сообщил в Facebook.

"В понедельник меня вызывают в суд по иску о защите чести и достоинства Суркисов против меня и телеканала Прямой, где я посмел обсуждать отчет Kroll", - написал инвестбанкир.

Фурса отметил, что Григорий Суркис, Игорь Суркис и их отец требуют извинений и опровержений того, что "... часть отчета Kroll описывает, как деньги попали на депозит Суркисов и чьи это были деньги".

В иске говорится, что Фурса "опорочил честное имя Суркисов", обсуждая отчет.

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"Отчет Kroll есть. Это знаю я. Знает Kroll. И знают Суркисы. И, самое интересное, что он у Печерского суда, куда направлен иск. Он и в самих братьев Суркисов, которые потребовали его на Кипре", - прокомментировал Сергей Фурса .

В отчете агентство Kroll рассказал о схеме, как бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский вместе с бизнесменами Игорем и Григорием Суркисами выводили деньги из банка на подставные фирмы на Британских Виргинских островах до его национализации.

Речь идет о 6 оффшорных компаний братьев Суркисов, которые теперь требуют взыскать с ПриватБанка 10 млрд грн: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments.

"Я бы рад извиниться, если это все неправда", - резюмировал Сергей Фурса, но отметил, что запрет или извинения по обсуждению публичной информации - это нападки на свободу слова.

Среди ответчиков иска семьи Суркисов значится и телеканал "Прямой"