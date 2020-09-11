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Espreso.tvМирСША имеет вооружение, о котором никто не знает, - Трамп

США имеет вооружение, о котором никто не знает, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть "невероятное" оружие, о котором никто не знает

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос по поводу информации о секретной системе ядерного оружия, передает "РБК-Украина".

"У нас есть новые ракеты. И, честно говоря, наш ядерный потенциал, мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать, но наш ядерный потенциал сейчас находится в лучшей форме за последние десятилетия. У нас есть системы, о которых никто не знает. Честно говоря, будет лучше, если так и останется. У нас есть невероятные системы", - сказал Трамп.

По его словам, власти потратили $2,5 трлн на армию за последние три с половиной года, и сейчас американские вооруженные силы "сильнее, чем когда-либо".

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