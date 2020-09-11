Советник Путина Козак приехал в Берлин на встречу в "нормандском" формате, - росСМИ

11 сентября, 2020, 15:03

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл на встречу советников "нормандской четверки" в Берлин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине и они уже начались.

Основными темами для обсуждения советников лидеров стран нормандского формата является подготовка к созыву саммита и режим "тишины" в Донбассе.