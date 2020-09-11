Советник Путина Козак приехал в Берлин на встречу в "нормандском" формате, - росСМИ
11 сентября, 2020, 15:03
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл на встречу советников "нормандской четверки" в Берлин
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Сообщается, что переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине и они уже начались.
- Основными темами для обсуждения советников лидеров стран нормандского формата является подготовка к созыву саммита и режим "тишины" в Донбассе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-