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Espreso.tvОбществоСоветник Путина Козак приехал в Берлин на встречу в "нормандском" формате, - росСМИ

Советник Путина Козак приехал в Берлин на встречу в "нормандском" формате, - росСМИ


фото: gettyimages
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл на встречу советников "нормандской четверки" в Берлин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине и они уже начались.

  • Основными темами для обсуждения советников лидеров стран нормандского формата является подготовка к созыву саммита и режим "тишины" в Донбассе.

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