Шкарлет обжалует решение комитета Нацагентства о плагиате в своих работах
Об этом он заявил в комментарии УП.Життя .
"У меня есть много вопросов к решению Комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (текста самого решения не предоставлены). А также к составу комитета, методам и принципам его принятия", - сказал Шкарлет
Он назвал процесс изучения работ политизированным, что "нечего и рассчитывать на честный вывод".
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"Поэтому это решение, которое, хочу подчеркнуть, носит сугубо рекомендательный характер, будет обжаловано мной в законном порядке", - подытожил Шкарлет.
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