Шкарлет обжалует решение комитета Нацагентства о плагиате в своих работах

11 сентября, 2020, 16:50

Глава министерства образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что обжалует решение комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, который нашел плагиат в его научных работах

Об этом он заявил в комментарии УП.Життя .

"У меня есть много вопросов к решению Комитета по этике Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (текста самого решения не предоставлены). А также к составу комитета, методам и принципам его принятия", - сказал Шкарлет

Он назвал процесс изучения работ политизированным, что "нечего и рассчитывать на честный вывод".

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"Поэтому это решение, которое, хочу подчеркнуть, носит сугубо рекомендательный характер, будет обжаловано мной в законном порядке", - подытожил Шкарлет.