 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРакетные катера и военно-морские базы: что предлагает Великобритания для поддержки украинского флота

Ракетные катера и военно-морские базы: что предлагает Великобритания для поддержки украинского флота

На фоне контрактов по катерам для Нацгвардии с Францией, в борьбу за рынок Украины включилась Великобритания. Там предлагают не только катера, но и сохранение производства в стране и морские базы

Об этом говорится в материале "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способные изменить украинские ВМС", передает "Европейская правда".

Журналисты ЕП заявляют, что по их информации сейчас готовятся договоренности между Украиной и Великобританией относительно флота.

Великобритания, которая до сих пор не предоставляла Украине доступ к закупкам вооружения, будет готова получить все необходимые согласования в собственных регуляторных органах и обеспечить украинские ВМС необходимым нам количеством ракетных катеров.

В Минобороны пока планируют получить восемь катеров такого типа.

По информации издания, речь идет не об обычной закупке, а о локализованном производстве кораблей в Украине по технологии и проекту, который предоставит британский производитель. Два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя. Сообщается, что предприятие, которое будет производить катера в Украине должен избрать Кабмин. В дальнейшем все производство - от сбора корпусов к оснащению кораблей вооружением - будет происходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

Независимо от того, где будут производить корабли, это производство довольно ценно, поэтому перед украинским правительством встанет проблема стабильного финансирования проекта. Ее также помогут решить британцы: правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 мрд британских фунтов ($ 1,6 млрд по текущему курсу).

Эта сумма является максимумом кредитования, который предлагает Лондон, есть разные мнения о том, должна ли Украина использовать все доступные средства. Решение по этому вопросу остается за Киевом. От британских собеседников ЕП слышала предположения, что Киев не будет занимать всю сумму; Украинские военные расходились в оценках. Дело в том, что британский кредит можно пустить не только на корабле.

Кроме этого британская сторона предлагает Украине помочь оснастить военно-морские базы в Очакове и Бердянске для того, чтобы содержать там новые корабли.

В "ЕП" отмечают, что договор о флоте Великобритания и Украина могут подписать уже в октябре, во время визита Владимира Зеленского в Лондон для подписания нового торгового соглашения со страной после Брексита.

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать