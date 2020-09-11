Ракетные катера и военно-морские базы: что предлагает Великобритания для поддержки украинского флота

11 сентября, 2020, 21:23

На фоне контрактов по катерам для Нацгвардии с Францией, в борьбу за рынок Украины включилась Великобритания. Там предлагают не только катера, но и сохранение производства в стране и морские базы

Об этом говорится в материале "Москитный флот Зеленского: детали переговоров с Британией, способные изменить украинские ВМС", передает "Европейская правда".

Журналисты ЕП заявляют, что по их информации сейчас готовятся договоренности между Украиной и Великобританией относительно флота.

Великобритания, которая до сих пор не предоставляла Украине доступ к закупкам вооружения, будет готова получить все необходимые согласования в собственных регуляторных органах и обеспечить украинские ВМС необходимым нам количеством ракетных катеров.

В Минобороны пока планируют получить восемь катеров такого типа.

По информации издания, речь идет не об обычной закупке, а о локализованном производстве кораблей в Украине по технологии и проекту, который предоставит британский производитель. Два первых корпуса будут изготовлены на британской верфи при участии специалистов украинского предприятия-производителя. Сообщается, что предприятие, которое будет производить катера в Украине должен избрать Кабмин. В дальнейшем все производство - от сбора корпусов к оснащению кораблей вооружением - будет происходить в Украине, на верфи, которую правительство выберет и согласует с британской стороной.

Независимо от того, где будут производить корабли, это производство довольно ценно, поэтому перед украинским правительством встанет проблема стабильного финансирования проекта. Ее также помогут решить британцы: правительство Соединенного Королевства предоставит заем на 10 лет на сумму до 1,25 мрд британских фунтов ($ 1,6 млрд по текущему курсу).

Эта сумма является максимумом кредитования, который предлагает Лондон, есть разные мнения о том, должна ли Украина использовать все доступные средства. Решение по этому вопросу остается за Киевом. От британских собеседников ЕП слышала предположения, что Киев не будет занимать всю сумму; Украинские военные расходились в оценках. Дело в том, что британский кредит можно пустить не только на корабле.

Кроме этого британская сторона предлагает Украине помочь оснастить военно-морские базы в Очакове и Бердянске для того, чтобы содержать там новые корабли.

В "ЕП" отмечают, что договор о флоте Великобритания и Украина могут подписать уже в октябре, во время визита Владимира Зеленского в Лондон для подписания нового торгового соглашения со страной после Брексита.

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