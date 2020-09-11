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Espreso.tvОбщество"Вышеградская четверка" планирует ввести безвиз для белорусов

"Вышеградская четверка" планирует ввести безвиз для белорусов


фото: pap
Вышеградская четверка планирует ввести безвизовый режим для жителей Беларуси

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передаеTelewizja Republika.

При этом он отметил, что лидеры Вышеградской группы согласились с тем, что в Беларуси необходимо провести свободные выборы.

"Мы осуждаем все репрессии, которые там происходят", - заявил он.

Отметим, что в Вышеградскую группу входят Венгрия, Польша, Словакия, Чехия.

Напомним, Польша выдала более 230 гуманитарных виз белорусам с начала протестов.

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