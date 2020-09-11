"Все нормально": в Минфине завили, что в ближайшее время ожидают от МВФ решение о дате миссии в Украине

11 сентября, 2020, 21:03

Министр финансов Сергей Марченко заявил о "нормальном процессе диалога" с Международным валютным фондом и ожидает в ближайшее время определенности со стороны фонда о дате визита миссии

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина

"Ожидался приезд миссии в конце июля, затем они попросили времени немного. Август был период отпусков. Мы ожидаем, что в ближайшее время МВФ примет решение, когда все-таки будет миссия", - подчеркнул Марченко.

Он отметил, что со стороны МВФ вопрос и политического характера.

"Например, их беспокоит ситуация с ПриватБанком, с антикоррупционными органами, каким образом используются средства COVID-фонда", - отметил Марченко.

По его словам, украинская сторона всю эту информацию предоставляет.

"Я не вижу сейчас никаких оснований для паники. Все нормально - нормальный процесс диалога", - добавил министр.

Минфин ожидает до конца 2020 года получить все запланированные транши от МВФ.

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