 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Не хотим новой эскалации": Зеленский обсудил с главой ОБСЕ обострение на Донбассе

"Не хотим новой эскалации": Зеленский обсудил с главой ОБСЕ обострение на Донбассе


фото: kor.ill.in.ua
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром Албании Эдди Рамой о ситуации безопасности на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и переговорный процесс в рамках Нормандского формата.

Зеленский обратил внимание на нарушение договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов ими украинских позиций, которые происходили 6 и 10 сентября.

"Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предварительными заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НЗФ мы уже понесли потери - погиб один военный ВСУ, один был ранен ", - отметил президент.

В ОПУ сообщили, что в свою очередь Эди Рама поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе, и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира.

Отмечается, что собеседники отметили важность обеспечения беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать