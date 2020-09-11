"Не хотим новой эскалации": Зеленский обсудил с главой ОБСЕ обострение на Донбассе
Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.
Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и переговорный процесс в рамках Нормандского формата.
Зеленский обратил внимание на нарушение договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов ими украинских позиций, которые происходили 6 и 10 сентября.
"Вчера, буквально во время моего телефонного разговора с канцлером Ангелой Меркель, боевики открыли огонь по украинским позициям близ населенного пункта Шумы, по участку, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ. И разница между этими выстрелами и предварительными заключалась в том, что эти были прицельными. Мы не хотим новой эскалации. Ведь 6 сентября в результате провокации НЗФ мы уже понесли потери - погиб один военный ВСУ, один был ранен ", - отметил президент.
В ОПУ сообщили, что в свою очередь Эди Рама поддержал усилия украинской стороны, направленные на достижение мира в регионе, и заверил в готовности албанского председательства способствовать восстановлению мира.
Отмечается, что собеседники отметили важность обеспечения беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всю неподконтрольную территорию.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор о ситуации в Беларуси.
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