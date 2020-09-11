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Espreso.tvОбществоПутин и Лавров извинились перед президентом Сербии за хамский пост Захаровой

Путин и Лавров извинились перед президентом Сербии за хамский пост Захаровой


фото: reuters
Президент России Владимир Путин и глава российского МИД Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост официального представителя диппредставительства Марии Захаровой с кадром из фильма "Основной инстинкт"

Об этом Вучич рассказал в интервью телеканалу RTS .

"Президент Путин передо мной никогда ни за что не извинялся, и Сергей Лавров тоже. А из-за этого (поста Захаровой) это сделали оба. При том, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы этого не вспомнил", - сказал Вучич .

Президент Сербии отметил, что считает инцидент проходным и неважным, а у России и Сербии хорошие отношения.

Захарова в субботу опубликовала в Facebook пост, прикрепив к нему фото президента Сербии Вучича, который сидит напротив Дональда Трампа, и кадр из фильма "Основной инстинкт" со сценой Шэрон Стоун "нога на ногу".

"Если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте", - написала Захарова.

В ответ Вучич выразил сожаление, что люди не ценят позиции Сербии по отношению к России, а на встрече с Трампом он защищал сербско-российские отношения.

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