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Espreso.tvЭкономикаПриватБанк запустил бесконтактную оплату проезда в Днепровском метрополитене

ПриватБанк запустил бесконтактную оплату проезда в Днепровском метрополитене


фото: privatbank.ua
MasterCard совместно с ПриватБанком и Днепровским городским советом запустили бесконтактную оплату проезда в метрополитене Днепра

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Согласно сообщению, Mastercard в партнерстве с ПриватБанком и при поддержке Днепровского городского совета запустили бесконтактную оплату проезда в метрополитене Днепра. Это можно сделать с помощью банковской карты любого банка мира разных платежных систем, смартфона или другого устройства с NFC.

"На сегодняшний день оплатить проезд бесконтактно уже можно на станциях Вокзальная и Покровская, которые покрывают 93% пассажиропотока Днепровского метрополитена. К концу года возможность бесконтактной оплаты проезда будет доступна на всех станциях метро", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также объяснили, что, чтобы рассчитаться за проезд бесконтактно, нужно поднести платежную карту, смартфон или другое устройство с NFC к желтому турникету и дождаться звукового и светового сигнала, подтверждающего оплату. Отмечается, что стоимость проезда в Днепровском метрополитене составляет 6 грн за поездку, любые комиссии при бесконтактной оплате отсутствуют.

Отмечается, что Днепровский метрополитен стал вторым метрополитеном в Украине, где появилась возможность бесконтактной оплаты проезда.

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