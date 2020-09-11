При въезде в Киев на Брест-Литовском шоссе мотоциклист столкнулся с автомобилем, в результате чего мужчина скончался
11 сентября, 2020, 11:47
На Брест-Литовском шоссе, при въезде в Киев, произошло ДТП, в котором погиб человек
Об этом сообщили Вартовым Еспресо свидетели ДТП.
"Мотоциклиста занесло через песок на дороге, в результате чего мотоцикл столкнулся по касательной с внедорожником Lexus LX. От удара байкер отлетел в отбойник, у него слетел шлем. Травмы, полученные мотоциклистом, оказались несовместимыми с жизнью - он скончался", - говорится в сообщении .
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии. Из-за ДТП в направлении Киева образовалась огромная пробка.
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