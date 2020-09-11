Протесты в Беларуси: США введут санкции против власти через несколько дней, - заместитель Помпео

11 сентября, 2020, 18:28

Вашингтон готов уже в ближайшие дни объявить перечень индивидуальных санкций против лиц, ответственных за фальсификации выборов президента в Беларуси

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биген, сообщает Укринформ .

"Я ожидаю, что в ближайшие дни мы сможем окончательно определить дополнительный перечень санкций, которые будут введены параллельно с теми (ограничениями - ред.), которые вводит Европейский Союз", - отметил представитель Госдепа.

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Он пояснил, что определение конкретного списка представителей белорусского режима, против которых планируются санкции США, основывается на подготовке необходимой юридической базы с доказательствами, подтвержденными документально.

Представитель Госдепа также не исключил введения секторальных санкций Беларуси, однако акцентировал, что США учитывают необходимость сохранения экономического благосостояния народа.