Протесты в Беларуси: США введут санкции против власти через несколько дней, - заместитель Помпео
Об этом заявил заместитель госсекретаря США Стивен Биген, сообщает Укринформ .
"Я ожидаю, что в ближайшие дни мы сможем окончательно определить дополнительный перечень санкций, которые будут введены параллельно с теми (ограничениями - ред.), которые вводит Европейский Союз", - отметил представитель Госдепа.
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Он пояснил, что определение конкретного списка представителей белорусского режима, против которых планируются санкции США, основывается на подготовке необходимой юридической базы с доказательствами, подтвержденными документально.
Представитель Госдепа также не исключил введения секторальных санкций Беларуси, однако акцентировал, что США учитывают необходимость сохранения экономического благосостояния народа.
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