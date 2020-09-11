Президент Литвы: список санкций без Лукашенко стоит только улыбки

11 сентября, 2020, 14:40

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Евросоюз ввести санкции в отношении президента Беларуси Александра Лукашенко

Как передает Укринформ, об этом сообщает DELFI .

"Сегодня у нас ситуация, когда и другие крупные государства мира еще только думают о введении санкций - США, Соединенное Королевство. Между тем Балтийские государства показали хороший пример, введя не только национальный список санкций, но и включив в этот список и самого господина Лукашенко. Список без господина Лукашенко, наверное, стоит лишь улыбки, потому что все мы прекрасно понимаем, что люди из этого списка не являются самостоятельными исполнителями и от них немного зависит во внутренней жизни Беларуси ", - сказал Науседа.

По его словам, на Лукашенко ложится ответственность за то, что белорусская экономика стала полностью зависимой от экономики России, и у него больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом и выдерживать интеграционный давление Москвы.

"Сегодня у него (Лукашенко - ред.) больше нет возможности балансировать между Востоком и Западом, поскольку не осталось никаких путей для договора с Западом, потому что он сам не готов с ним говорить. Поэтому он вынужден развернуться лицом к единому партнера, то есть к Владимиру Путина ", - сказал Науседа.

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Президент Литвы считает, что Запад может помочь, оказывая поддержку гражданскому обществу Беларуси и обсуждая экономическую помощь после заката эры Лукашенко.

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