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Espreso.tvЭкономикаПредлагали ежемесячные взятки правоохранителям: ГБР задержало семерых руководителей Ивано-Франковской лесхозов

Предлагали ежемесячные взятки правоохранителям: ГБР задержало семерых руководителей Ивано-Франковской лесхозов


фото: dbr.gov.ua
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) во Львове задержали семерых руководителей лесхозов, которые предлагали ежемесячные взятки председателю Ивано-Франковского управления стратегических расследований

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Согласно сообщению, группа лиц в составе семи руководителей государственных лесных хозяйств предлагала начальнику одного из отделов управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области ежемесячные взятки в размере $1000 с каждого предприятия. Взятку предлагали за невмешательство в хозяйственную деятельность и игнорирование правонарушений.

В пресс-службе отметили, что руководителей задержали одновременно 10 сентября после дачи правоохранителю взятки на общую сумму $7000.

По информации ведомства, в случае доказательства вины, должностным лицам грозит лишение свободы от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.

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