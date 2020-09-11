Предлагали ежемесячные взятки правоохранителям: ГБР задержало семерых руководителей Ивано-Франковской лесхозов
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Согласно сообщению, группа лиц в составе семи руководителей государственных лесных хозяйств предлагала начальнику одного из отделов управления стратегических расследований в Ивано-Франковской области ежемесячные взятки в размере $1000 с каждого предприятия. Взятку предлагали за невмешательство в хозяйственную деятельность и игнорирование правонарушений.
В пресс-службе отметили, что руководителей задержали одновременно 10 сентября после дачи правоохранителю взятки на общую сумму $7000.
По информации ведомства, в случае доказательства вины, должностным лицам грозит лишение свободы от 4 до 8 лет с конфискацией имущества.
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