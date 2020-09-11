Появилось видео обыска авто украинского посла в Беларуси при пересечении границы

11 сентября, 2020, 16:52

Белорусские пограничники выложили в сеть видео обыска авто украинского посла Игоря Кизима, когда тот 5 сентября возвращался в Минск после консультаций в Киеве

Видео обыска авто украинского посла Игоря Кизима на границе опубликовал Пограничный комитет Беларуси, передает TUT.by.

На видео к украинскому посла обращается белорусский пограничник и заявляет, что на него возложена функция пограничного контроля, в том числе осмотр автомобиля. Посол в беларуси, господин Кизим на это ответил, что согласно положениям Венской конвенции это запрещено.

"Обзор личного багажа дипломатов при пересечении границы в страну пребывания, где я работаю, не допускается, если у вас нет веских причин", - отметил посол.

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Пограничник подтвердил, что личные вещи осматривать не будут, а предлагает лишь открыть багажник автомобиля.

"Вам будет звонить очень много людей. Вы делаете свою работу очень правильно, я думаю. Проблема не во мне, я вам открою багажник, нет вопросов. Вы ищите людей или что-то другое? Но тем самым вы сейчас делаете очень плохой шаг. Я буду писать завтра ноту, я с понедельника буду на работе ... Ваш посол, когда будет ехать сюда ... Мы начинаем дипломатическую войну, вы хотите этого? ", - спросил Кизим.

После осмотра багажника пограничник вернул послу паспорт и тот покинул пункт пропуска.

В Венской конвенции о дипломатических отношениях говорится, что личный багаж дипломатического работника освобождается от осмотра, если нет серьезных оснований предполагать, что он содержит опасные предметы, или предметы, ввоз или вывоз которых запрещен законом государства пребывания.

Напомним, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал из Беларуси посла для консультаций по "оценке перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности".

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