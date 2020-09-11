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Espreso.tvОбществоПольская PGNiG осенью начнет разведку газа на западе Украины

Польская PGNiG осенью начнет разведку газа на западе Украины


фото: neftegaz
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG осенью совместно с компанией Energy Resources of Ukraine (ERU) начнет геологоразведочные работы по поиску газа на западе Украины

Об этом в интервью Укринформу рассказал глава правления PGNiG Ежи Квецинський.

Он уточнил, что поисковые работы будут проводиться на Прикарпатье у границы с Польшей. Сейчас идет подготовка к их проведению. Квецинський предполагает, что потенциал залежей газа с украинской стороны границы значительно выше, чем в польской пограничной зоне Подкарпатского воеводства.

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Руководитель PGNiG отметил, что компания также заинтересована в поисках газа на востоке Украины.

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