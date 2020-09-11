 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПольша выдала более 230 гуманитарных виз белорусам с начала протестов

Польша выдала более 230 гуманитарных виз белорусам с начала протестов


фото: ukrinform
С начала протестов в Беларуси консульские учреждения Польши выдали 234 так называемые гуманитарные визы гражданам этой страны

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает Польское радио, передает "Украинская правда".

Дипломат отметил, что польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для белорусов в рамках программы, которую в августе инициировало правительство Польши после начала протестов в Беларуси.

По словам Вавжика, на программу "Солидарные с Беларусью", предусматривающую помощь репрессированным гражданам, а также независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать