Польша выдала более 230 гуманитарных виз белорусам с начала протестов

Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает Польское радио, передает "Украинская правда".

Дипломат отметил, что польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для белорусов в рамках программы, которую в августе инициировало правительство Польши после начала протестов в Беларуси.

По словам Вавжика, на программу "Солидарные с Беларусью", предусматривающую помощь репрессированным гражданам, а также независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых.

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