Польша выдала более 230 гуманитарных виз белорусам с начала протестов
11 сентября, 2020, 07:55
С начала протестов в Беларуси консульские учреждения Польши выдали 234 так называемые гуманитарные визы гражданам этой страны
Об этом заявил вице-министр иностранных дел Польши Петр Вавжик, сообщает Польское радио, передает "Украинская правда".
Дипломат отметил, что польские консульства выдали 234 так называемые гуманитарные визы для белорусов в рамках программы, которую в августе инициировало правительство Польши после начала протестов в Беларуси.
По словам Вавжика, на программу "Солидарные с Беларусью", предусматривающую помощь репрессированным гражданам, а также независимым СМИ, польское правительство выделило 50 млн злотых.
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