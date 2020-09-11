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Espreso.tvОбществоПольша не планирует после 2022 года продлевать газовый контракт с Россией

Польша не планирует после 2022 года продлевать газовый контракт с Россией

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG не планирует продлевать долгосрочный контракт с российским Газпромом после его завершения в 2022 году

Об этом в интервью Укринформу рассказал глава правления польской государственной нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квецинский.

"Да, мы уже однозначно отказались от продления нынешнего контракта с Газпромом", - заявил Квецинский.

Он отметил, что Польша завершила один арбитражный спор с Газпромом, который длился с 2014 года (по завышенной цены на газ и выплаты Газпромом компенсации - ред.), но с 2017 года продолжается другой спор между сторонами.

"Это уже стало нашей постоянной деятельностью в контактах с Газпромом. И такая ситуация, вероятно, продлится до конца нашего контракта с Газпромом (2022) ", - отметил Квецинский.

Касаясь вопроса проекта "Северный поток-2", он отметил, что Варшава является его "активным противником". Глава PGNiG отметил, что Польша не считает этот проект коммерческим, а "типично политическим", который "угрожает безопасности региона".

Так называемый Ямальский контракт между Польшей и Россией, который был подписан в 1996 году, и впоследствии был продлен, предусматривает поставки ежегодно около 10 млрд кубометров газа. Согласно вынужденной формуле "бери или плати" (take-or-pay), которую Газпром навязал польской компании, PGNiG должен покупать ежегодно (до 2022 года) не менее чем 8,7 млрд кубометров газа.

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