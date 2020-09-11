Подвозили людей для изменения избирательных адресов: в Запорожье открыли дело за подкуп избирателей

11 сентября, 2020, 15:50

В Запорожье правоохранители возбудили уголовное дело по факту подкупа избирателей

Об этом сообщила местная полиция .

Гражданам предоставили бесплатные услуги по транспортировке в отделение реестра избирателей с целью изменения избирательного адреса.

Правоохранители зафиксировали перевозки 11 граждан.

Читайте также: Местные выборы: в Запорожье разоблачили массовую смену избирательных адресов, - МВД

Водитель рассказал сотрудникам полиции, что утром получил звонок от диспетчера, в котором работает, с инструкциями по маршруту транспортировки людей. При этом - без оплаты за перевозку, ведь этот вопрос уже решен с руководством автопредприятия

Организатором оказалась 34-летняя женщина, которая является заместителем главы одного из поселковых ТИК Запорожского района.

Полиция открыла дело по ч. В 2 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит тюремный срок от 2 до 6 лет.