Планируемый объем оборонного бюджета на 2021 составляет почти 6% от ВВП, - Данилов

11 сентября, 2020, 13:27

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, запланированный в проект бюджета объем финансирования оборонной отрасли составляет 5,92% от ВВП

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"Запланированный в проект бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны составляет 5,92% от ВВП", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Данилова.

Данилов также напомнил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.

В пресс-службе отметили, что СНБО также были внесены предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году.

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