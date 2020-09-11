Планируемый объем оборонного бюджета на 2021 составляет почти 6% от ВВП, - Данилов
11 сентября, 2020, 13:27
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, запланированный в проект бюджета объем финансирования оборонной отрасли составляет 5,92% от ВВП
Об этом сообщила пресс-служба СНБО.
"Запланированный в проект бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны составляет 5,92% от ВВП", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Данилова.
Данилов также напомнил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.
В пресс-службе отметили, что СНБО также были внесены предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-