 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПланируемый объем оборонного бюджета на 2021 составляет почти 6% от ВВП, - Данилов

Планируемый объем оборонного бюджета на 2021 составляет почти 6% от ВВП, - Данилов


фото: rnbo.gov.ua
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова, запланированный в проект бюджета объем финансирования оборонной отрасли составляет 5,92% от ВВП

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"Запланированный в проект бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны составляет 5,92% от ВВП", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Данилова.

Данилов также напомнил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.

В пресс-службе отметили, что СНБО также были внесены предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать