Перемирие и новая встреча лидеров - Ермак о темах "нормандских" переговоров

11 сентября, 2020, 14:50

Основными темами для обсуждения советниками лидеров стран нормандского формата является подготовка к созыву саммита и режим "тишины" на Донбассе

Об этом сказал украинским журналистам перед началом встречи в Берлине руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, сообщает Укринформ .

"Будем говорить об очень важном вопросе о режиме" тишины ", который длился 6 недель. Мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать, чтобы не дать сорвать. Нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников нормандского формата", - сказал Ермак .

По его словам, делегации также обсудят вопросы проведения следующего саммита лидеров Нормандской четверки в Берлине.

Украинская сторона считает, что его надо провести как можно скорее, и канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживают эту идею.

Он также сообщил, что темами сегодняшнего обсуждения станут договоренности, достигнутые в рамках Минского процесса, в Трехсторонний контактной группе, относительно новых точек разведения, разминирование, создание новых КПВВ.

Украинская делегация будет нарушать очень важный вопрос о возобновлении процесса обмена заложников.

В целом, по словам руководителя ОП, он рассчитывает на "конструктивный, непростой, как всегда очень длинный диалог".

"Украинская сторона настроена на результат, на то, чтобы интересы государства были достигнуты. Надеемся, что будем иметь определенные результаты сегодняшней беседы", - подытожил Ермак.