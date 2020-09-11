Перед выборами адрес голосования изменило более 92 тыс. граждан, - КИУ

11 сентября, 2020, 15:21

В Комитете избирателей Украины отметили, что возможностью изменить адрес голосования по фактическому месту жительства воспользовалось 92 тыс. граждан, или 1,5% от тех, кто мог это сделать

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель со ссылкой на данные соответствующего госреестра на пресс-конференции "Местные выборы 2020: ключевые риски и вызовы" в информационном агентстве " Интерфакс-Украина ".

Он рассказал, что изменение избирательного адреса для участия в местных выборах по фактическому месту жительства совершили 92 тыс. граждан Украины.

"По состоянию на сегодня на сайте Государственного реестра мы видим цифру 92 тыс. избирателей, которые изменили избирательный адрес. Это много или мало? По нашему мнению, это небольшая цифра. К сожалению", - отметил глава КИУ.

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Он пояснил, что в Украине насчитывается от 5,5 до 6 млн избирателей, требующих изменения избирательного адреса.

"Это внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты. Всего около миллиона граждан, не имеющих в паспорте отметку о регистрации вообще", - уточнил Кошель.

По подсчетам Комитета избирателей Украины, 92 тыс. - это 1,6% от количества граждан, которые могли бы изменить избирательный адрес.

"Поэтому в дальнейшем при работе над Избирательным кодексом необходимо кардинально пересматривать этот механизм, потому что речь идет не только о том, что мы решаем проблемы для определенной категории избирателей. Речь идет о потенциальной манипуляции в ходе избирательного процесса", - добавил глава КИУ Алексей Кошель .

Напомним, местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Избирательный адрес можно было изменить до 10 сентября включительно.

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