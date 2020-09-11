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Espreso.tvЭкономикаПечерский райсуд Киева перенес заседание по делу финансовой пирамиды B2B Jewellery на 16 сентября

Печерский райсуд Киева перенес заседание по делу финансовой пирамиды B2B Jewellery на 16 сентября


фото: inp.one
Печерский районный суд 9 сентября перенес заседание по избранию меры пресечения главному бухгалтеру B2B Jewelry на 16 сентября

Об этом пишет Бизнес Цензор .

"Избрание меры пресечения (главному бухгалтеру) перенесли на 16 сентября", - пишет издание.

В издании также напомнили, что организатор пирамиды, ее руководитель и главный бухгалтер подозреваются в совершении уголовных преступлений.

"Двум фигурантам - супругам Гонты - избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", - пишет БЦ.

Отмечается, что, по информации СБУ, указанные подозрения объявлены только по тем эпизодам, которые были на момент реализации материалов задокументированы и были достаточными для объявления подозрений.

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Источник: https://biz.censor.net/n3218763


Источник: https://biz.censor.net/n3218763

 
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