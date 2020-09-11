Печерский райсуд Киева перенес заседание по делу финансовой пирамиды B2B Jewellery на 16 сентября

11 сентября, 2020, 16:54

Печерский районный суд 9 сентября перенес заседание по избранию меры пресечения главному бухгалтеру B2B Jewelry на 16 сентября

Об этом пишет Бизнес Цензор .

"Избрание меры пресечения (главному бухгалтеру) перенесли на 16 сентября", - пишет издание.

В издании также напомнили, что организатор пирамиды, ее руководитель и главный бухгалтер подозреваются в совершении уголовных преступлений.

"Двум фигурантам - супругам Гонты - избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 дней", - пишет БЦ.

Отмечается, что, по информации СБУ, указанные подозрения объявлены только по тем эпизодам, которые были на момент реализации материалов задокументированы и были достаточными для объявления подозрений.

Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. По информации издания "НВ", на фото обысков фигурирует один из магазинов ювелирных изделий B2B Jewelry.

Офис генерального прокурора 1 сентября сообщил о подозрении организатору финансовой пирамиды в мошенничестве и отмывании денег.

8 сентября о подозрении было сообщено организатору, руководителю и главному бухгалтеру финансовой пирамиды, которые ранее были разоблачены на присвоении более $ 250 млн средств вкладчиков.

Сотрудник Главного управления СБУ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, пожелавший остаться неназванным, в комментарии "Интерфакс-Украина" назвал причину популярности финансовой пирамиды B2B Jewelry.

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Источник: https://biz.censor.net/n3218763



Источник: https://biz.censor.net/n3218763