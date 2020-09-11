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Espreso.tvОбществоПапа Римский заявил, что удовольствие от еды и секса идет от бога

Папа Римский заявил, что удовольствие от еды и секса идет от бога


фото: reuters
Папа Римский Франциск рассказал, что удовольствие от еды и секса идет от бога, а раньше церковь осуждала это, потому что неправильно понимала христианское послание

Своими мыслями Папа поделился с итальянским писателем Карло Петрини, который собирает материал для книги, пишет The New York Post .

"Удовлетворение идет непосредственно от бога, оно ни католическое, ни православное, ни другое, оно просто божественное", - сказал Папа Римский.

Он считает, что секс и радость от вкусной еды стали жертвами "морали излишества" из-за того, что церковь "неправильно толковала христианское послание".

"Удовольствие от еды существует для того, чтобы сохранить здоровье, а сексуальное удовольствие - для того, чтобы сделать любовь красивее и продолжать род", - сказал он.

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