Папа Римский заявил, что удовольствие от еды и секса идет от бога

11 сентября, 2020, 16:25

Папа Римский Франциск рассказал, что удовольствие от еды и секса идет от бога, а раньше церковь осуждала это, потому что неправильно понимала христианское послание

Своими мыслями Папа поделился с итальянским писателем Карло Петрини, который собирает материал для книги, пишет The New York Post .

"Удовлетворение идет непосредственно от бога, оно ни католическое, ни православное, ни другое, оно просто божественное", - сказал Папа Римский.

Он считает, что секс и радость от вкусной еды стали жертвами "морали излишества" из-за того, что церковь "неправильно толковала христианское послание".

"Удовольствие от еды существует для того, чтобы сохранить здоровье, а сексуальное удовольствие - для того, чтобы сделать любовь красивее и продолжать род", - сказал он.