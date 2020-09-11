Ошибка в Избирательном кодексе: КИУ предупреждает об угрозе срыва агитационных кампаний на местных выборах

11 сентября, 2020, 17:19

Из-за ошибки, которая была допущена при разработке изменений в Избирательном кодексе, агитационная кампания для некоторых кандидатов на местных выборах находится на грани срыва

Об этом сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель на брифинге 11 сентября, передает Укринформ .

"Через четыре дня, 15 сентября, у нас появятся первые кандидаты на местных выборах, которые не смогут вести полноценную агитационную кампанию. Причина этого только одна - это грубая ошибка, которая была заложена в Избирательном кодексе", - подчеркнул глава КИУ.

Кошель отметил, что речь идет о части 6 статьи 57 Избирательного кодекса, которая предусматривает, что стоимость агитационных материалов не должна превышать 6% необлагаемого минимума доходов граждан.

"Законодатель просто перепутал необлагаемый минимум, который на сегодня составляет 17 грн, и прожиточный минимум, который составляет 2189 грн. Таким образом, мы оказались в ситуации, когда кандидат не может тратить на агитацию более 1 грн 2 коп", - сказал он .

По его словам, из-за допущенной депутатами ошибки кандидаты оказались в ситуации, когда они не могут тратить на агитационные материалы более чем 1,02 грн. Согласно тексту ст. 57 ВК, к предвыборной агитации относятся плакаты, открытки, календари, блокноты, ручки, спички, бейджи, футболки, зонтики и шарфы, а также ряд другой брендированной продукции.

"Итак, после регистрации кандидат не сможет заплатить за листовки, плакат, блокнот, ручку - любую другую форму ведения предвыборной агитации сумму, превышающую 1,02 грн. Это может привести к тому, что мы или привод агитационную кампанию в тень, когда агитация будет проводиться за счет различных благотворительных фондов, которые юридически не будут иметь никакого отношения к кандидату или к тому, что большинство форм предвыборной агитации кандидаты просто не смогут реализовать ", - заявил Кошель.

Как отмечает глава КИУ, на практике это означает, что кандидат не будет иметь законной возможности распечатать свою программу на открытке или применить другие традиционные формы ведения агитации. Он допускает, что под законодательное ограничение могут попасть даже газеты.

Комитет избирателей Украины призывает Верховную Раду уже на следующей пленарной неделе исправить техническую ошибку в кодексе.

"Мы считаем абсолютно приемлемым ограничить стоимость агитационных материалов суммой в 15-20 грн и предостерегаем депутатов от повышения этой суммы до 63 грн, как это предлагалось ранее в изменениях в ВК, потому что тогда можно даже легализовать формы подкупа: и сама флешка с символикой кандидата для кого-то из избирателей может стать не просто агитационным материалом, а выгодой, и поэтому стоит сделать приемлемую стоимость агитационных материалов ", - отметил Кошель.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.

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