Оккупанты трижды нарушили перемирие, обстреляли позиции ВСУ возле Шумив и Золотого

11 сентября, 2020, 08:37

10 сентября вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли из стрелкового оружия позиции ВСУ неподалеку Шумив

Об этом сообщает штаб ООС.

"За прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку Шумив, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ ", - говорится в сообщении.

Кроме того, два враждебных обстрела зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого.

"Сначала враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Украинские военные оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более девяти гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.

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