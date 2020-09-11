Оккупанты трижды нарушили перемирие, обстреляли позиции ВСУ возле Шумив и Золотого
Об этом сообщает штаб ООС.
"За прошедшие сутки, 10 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. Так, враг обстрелял из стрелкового оружия позиции наших войск неподалеку Шумив, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ и где были предоставлены гарантии безопасности. Благодаря оперативности украинских разведчиков, действия вооруженных формирований Российской Федерации были спрогнозированы заранее, поэтому быстро удалось обезопасить не только военнослужащих Объединенных сил, но и представителей СЦКК и ОБСЕ ", - говорится в сообщении.
Кроме того, два враждебных обстрела зафиксировано на участке фронта вблизи Золотого.
"Сначала враг применил трассирующую пулю для поджога травы, а затем открыл огонь по позициям украинских защитников из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Украинские военные оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
В прифронтовых районах саперами ГСЧС Украины разминировано более девяти гектаров территории и передано на уничтожение 206 взрывоопасных предметов.
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