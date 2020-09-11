Официальный курс: евро приблизилось к отметке 33

11 сентября, 2020, 09:06

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 11 сентября 2020 г. на отметке 27,83 грн/$

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

По состоянию на 10 сентября курс составлял 27,83 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 11 сентября установлен на уровне 32,97 грн/евро. По состоянию на 10 сентября курс составлял 32,77 грн / евро.

На наличном рынке 11 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,807, продают - по 27,90 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 28,30 грн / $, продажи - в пределах 27,75-29,30 грн / $.

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