Официальный курс: евро приблизилось к отметке 33
11 сентября, 2020, 09:06
Национальный банк Украины установил официальный курс гривни на 11 сентября 2020 г. на отметке 27,83 грн/$
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
По состоянию на 10 сентября курс составлял 27,83 грн/$.
Официальный курс гривни к евро на 11 сентября установлен на уровне 32,97 грн/евро. По состоянию на 10 сентября курс составлял 32,77 грн / евро.
На наличном рынке 11 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,807, продают - по 27,90 грн.
Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 28,30 грн / $, продажи - в пределах 27,75-29,30 грн / $.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-