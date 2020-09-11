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Espreso.tvСпортОдин из самых дорогих футболистов мира оправился от коронавируса

Один из самых дорогих футболистов мира оправился от коронавируса


фото: Getty Images
Бразильский вингер французского ПСЖ Неймар оправился от коронавируса

Об этом футболист сообщил в twitter.

Неймар уже вернулся к тренировкам с основным составом парижан.

"Я вернулся к тренировкам, очень счастлив", - написал бразилец.

В прошлом сезоне 28-летний бразильский вингер провел 27 матчей, забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач.

Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны" за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира. Сейчас трансферная стоимость бразильца составляет 128 млн, что является третьим показателем в рейтинге самых ценных игроков планеты.

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