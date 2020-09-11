Один из самых дорогих футболистов мира оправился от коронавируса
11 сентября, 2020, 20:23
Бразильский вингер французского ПСЖ Неймар оправился от коронавируса
Об этом футболист сообщил в twitter.
Неймар уже вернулся к тренировкам с основным составом парижан.
"Я вернулся к тренировкам, очень счастлив", - написал бразилец.
В прошлом сезоне 28-летний бразильский вингер провел 27 матчей, забил 19 мячей и отдал 12 результативных передач.
Неймар перешел в ПСЖ в 2017 году из "Барселоны" за 222 млн евро и стал самым дорогим футболистом мира. Сейчас трансферная стоимость бразильца составляет 128 млн, что является третьим показателем в рейтинге самых ценных игроков планеты.
September 11, 2020
- 7 сентября нападающий французского ПСЖ Килиан Мбаппе получил положительный тест на COVID-19 .
- 2 сентября бразильский вингер ПСЖ Неймар получил положительный тест на коронавирус .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-