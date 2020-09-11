Обидчица украинки вышла в финал US Open

11 сентября, 2020, 15:25

В финале US Open-2020 японка Наоми Осака сыграет против белоруски Виктории Азаренко

Об этом сообщает "Чемпион".

В пифинальному матче японская теннисистка не без труда переиграла американку Дженнифер Брэйди, а белоруска Азаренко выиграла у Серены Уильямс.

US Open

Полуфинал

11 сентября

Нью-Йорк, США

Наоми Осака (Япония) - Дженнифер Брэйди США) 7: 6, 3: 6, 6: 3

Виктория Азаренко (Беларусь) - Серена Уильямс (США) 1: 6, 6: 3, 6: 3

Напомним, 4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк уступила японке Наоми Осаке в третьем круге US Open-2020.

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