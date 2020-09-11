Обидчица украинки вышла в финал US Open
11 сентября, 2020, 15:25
В финале US Open-2020 японка Наоми Осака сыграет против белоруски Виктории Азаренко
Об этом сообщает "Чемпион".
В пифинальному матче японская теннисистка не без труда переиграла американку Дженнифер Брэйди, а белоруска Азаренко выиграла у Серены Уильямс.
US Open
Полуфинал
11 сентября
Нью-Йорк, США
Наоми Осака (Япония) - Дженнифер Брэйди США) 7: 6, 3: 6, 6: 3
Виктория Азаренко (Беларусь) - Серена Уильямс (США) 1: 6, 6: 3, 6: 3
- Напомним, 4 сентября украинская теннисистка Марта Костюк уступила японке Наоми Осаке в третьем круге US Open-2020.
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