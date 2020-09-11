ОБСЕ заметила, что оккупанты минируют дороги на Луганщине - штаб ООС

11 сентября, 2020, 13:11

Во время выполнения наблюдательного полета беспилотник ОБСЕ выявил ряд нарушений на неподконтрольной территории Донбасса

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

7 сентября возле Веселой Горы представители ОБСЕ обнаружили три ямы между полосами движения автодороги, напоминающие ранее зафиксированные ямы, внутри которых были самодельные взрывные заряды.

Также поперек автодороги вблизи Веселой Горы обнаружили 8 противотанковых мин.