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Espreso.tvЭкономикаНе выполнил свою функцию: Минэнерго готовит к ликвидации государственный концерн "Ядерное топливо"

Не выполнил свою функцию: Минэнерго готовит к ликвидации государственный концерн "Ядерное топливо"


фото: nfuel.gov.ua
Минэнерго готовит к ликвидации государственный концерн "Ядерное топливо", поскольку он не выполнил свою производственную функцию

Об этом министр энергетики Ольга Буславец  сказала во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.

"Концерн "Ядерное топливо" не выполнил свою функцию по отношению строительства сборок ядерного топлива. Принято решение о нецелесообразности его дальнейшего функционирования", - сказала Буславець.

Она отметила, что это решение было принято в результате аудита компании и сегодня идет подготовка к его ликвидации.

  • Государственный концерн "Ядерное топливо" был создан в 2008 году для производства ядерного топлива в Украине. На сайте концерна отмечается, что он должен был производить собственное ядерное топливо и создавать мощности по фабрикации тепловыделяющих сборок.

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