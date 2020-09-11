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Espreso.tvОбществоНарушения Венской конвенции: украинский посол направил в МИД Беларуси ноту из-за обысков машины

Нарушения Венской конвенции: украинский посол направил в МИД Беларуси ноту из-за обысков машины


фото: zn.ua
Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета Беларуси

Об этом сообщили в посольстве Украины в Минске в комментарии Радио Свобода .

В посольстве Украины отметили, что Игорь Кизим направил в МИД Беларуси ноту.

Поводом для этого стал обыск машины посла Игоря Кизима, который возвращался из Киева после консультаций в МИД Украины в Минск, на белорусской границе.

На границе посол предупредил белорусских пограничников, что их требования не соответствуют Венской конвенции о дипломатических отношениях, и заявил, что напишет ноту в МИД Беларуси в случае ее нарушения, ято не остановило пограничников.

Отметим, Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.

  • Напомним, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал из Беларуси посла для консультаций по "оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности".
  • Впоследствии, белорусские пограничники выложили в сеть видео обыска авто украинского посла Игоря Кизима, когда тот 5 сентября возвращался в Минск после консультаций в Киеве.

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