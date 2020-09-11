Нарушения Венской конвенции: украинский посол направил в МИД Беларуси ноту из-за обысков машины
Об этом сообщили в посольстве Украины в Минске в комментарии Радио Свобода .
В посольстве Украины отметили, что Игорь Кизим направил в МИД Беларуси ноту.
Поводом для этого стал обыск машины посла Игоря Кизима, который возвращался из Киева после консультаций в МИД Украины в Минск, на белорусской границе.
На границе посол предупредил белорусских пограничников, что их требования не соответствуют Венской конвенции о дипломатических отношениях, и заявил, что напишет ноту в МИД Беларуси в случае ее нарушения, ято не остановило пограничников.
Отметим, Венская конвенция предусматривает неприкосновенность имущества и транспорта дипломатов.
- Напомним, 17 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вызвал из Беларуси посла для консультаций по "оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности".
- Впоследствии, белорусские пограничники выложили в сеть видео обыска авто украинского посла Игоря Кизима, когда тот 5 сентября возвращался в Минск после консультаций в Киеве.
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