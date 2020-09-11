 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа сегодня в Киеве хватает койко-мест для приема инфицированных коронавирусом, - Кличко

На сегодня в Киеве хватает койко-мест для приема инфицированных коронавирусом, - Кличко


фото: klichko.org
Сегодня в столице достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусом

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции .

"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19, по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18 медицинских учреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 - более 2 тыс. коек. Все они - в изолированных отделениях. в каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата - также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400 ", - сообщил Кличко.

Он отметил, что врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, а ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.

"Ситуация контролируется, пока не произошел инфекционный взрыв. Как это было в других странах. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и в дальнейшем будут пренебрегать своей безопасностью, - ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпитали и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье", - подчеркнул Кличко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать