На сегодня в Киеве хватает койко-мест для приема инфицированных коронавирусом, - Кличко

11 сентября, 2020, 13:57

Сегодня в столице достаточно коек и палат в медучреждениях для приема больных коронавирусом

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции .

"Сегодня в инфекционных отделениях, в боксах, где лежат больные COVID-19, по два-три человека. В Киеве пока хватает палат для приема больных коронавирусом. Всего в 18 медицинских учреждениях столицы, подготовленных для приема больных COVID-19 - более 2 тыс. коек. Все они - в изолированных отделениях. в каждой палате есть система подачи кислорода. И каждая палата - также изолирована. Аппаратов ИВЛ в больницах сегодня - более 400 ", - сообщил Кличко.

Он отметил, что врачам хватает медикаментов и средств индивидуальной защиты, а ситуация с заболеваемостью пока контролируемая.

"Ситуация контролируется, пока не произошел инфекционный взрыв. Как это было в других странах. Если продолжится такая динамика заболеваемости, если люди и в дальнейшем будут пренебрегать своей безопасностью, - ситуация может резко измениться. И тогда нам придется и разворачивать отдельные госпитали и снова возвращаться к строгому карантину. Я не хочу никого пугать. Но хочу, чтобы все поняли: надо соблюдать правила, нужно заботиться о своем здоровье", - подчеркнул Кличко.

В Киеве зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 - 404 за минувшие сутки .

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