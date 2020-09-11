МЗ обновило список стран "зеленой" и "красной" зон: значительное количество курортных стран все еще под запретом

11 сентября, 2020, 12:26

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по состоянию на 11 сентября

Обновленный список стран "зеленой" и "красной" зоны опубликован на сайте Министерства здравоохранения.

Так, в "зеленой" зоне остаются Румыния, Молдова, а также такие популярные туристические направления, как Египет, Турция, Болгария, Армения, Чехия и другие. Всего список насчитывает 149 стран.

В то же время, в "красной" зоне остаются Мальдивы, Испания, Черногория, Франция, Молдова и США. Всего в "красную" зону в настоящее время входят 46 стран.

Напомним, правительство изменило правила въезда в Украину: отныне государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, где количество новых зарегистрированных случаев заражения 100 тыс. человек за последние 14 дней не превышает количество таких случаев в Украине.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал самые популярные туристические направления среди украинцев.

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