МВФ отказал Беларуси в экстренном транше на борьбу с коронавирусом

11 сентября, 2020, 17:00

Международный валютный фонд (МВФ) не смог согласовать с властями Беларуси сопутствующие условия предоставления Минску экстренного финансирования на 940 млн долларов США для борьбы с распространением коронавируса

Как передает Укринформ, об этом сообщает Интерфакс-Запад .

"В марте Беларусь обратилась к МВФ с просьбой обсудить возможную экстренную помощь, но соглашение не было достигнуто, мы не нашли способа преодолеть значительные разногласия по поводу надлежащей реакции (власти - ред.) на эту проблему (антиэпидемические мероприятия - ред.)", - заявил пресс-секретарь МВФ Джерри Райс.

При этом, по его словам, инструмент быстрого финансирования "не несет жестких условий".

"Что касается Беларуси мы не требовали карантина, изоляции, но мы ожидали гарантий принятия мер по сдерживанию пандемии в соответствии с рекомендациями ВОЗ, что является нашей стандартной рабочей процедурой во всех странах", - отметил Райс.

Он добавил, что Фонду нужны были гарантии прозрачности для обеспечения использования финансовых средств.

"Необходимы гарантии прозрачности и соответствующие политические меры для обеспечения использования финансовых средств для борьбы с пандемией и содействие экономической стабильности", - добавил он.

В пресс-службах Минфина и Нацбанка Беларуси сказали, что не будут комментировать заявление представителя МВФ и перспективы привлечения средств МВФ.

Отмечается, что еще в июле МВФ продолжал переговоры с белорусскими властями о возможности предоставления $ 940 млн в рамках инструмента быстрого финансирования, констатируя сохранения ряда разногласий.

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