Microsoft заявила о вмешательстве в избирательный процесс в США хакеров из России, Китая и Ирана

11 сентября, 2020, 12:39

Корпорация Microsof предупредила, что в президентские выборы в США уже пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Те же организации были причастны к вмешательству в выборы в 2016 году

Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

Как уточняется, атаки хакеров делались как против штаба и связанных с ним людей президента Дональда Трампа, так и против команды его соперника Джо Байдена.

"Зарубежные группы влияния усилили деятельность по вмешательству в выборы 2020 года, как и предполагалось", - говорится в сообщении.

По данным Microsoft, в выборы президента в США вмешиваются три группы:

российская группа Стронций, которая осуществила кибератаки против более 200 физических и юридических лиц, в том числе политических кампаний, лоббистских групп и политических консультантов;

китайская группа Цирконий, которая осуществляла атаки против ключевых лиц предвыборного процесса в США, в частности людей, связанных с Джо Байденом, а также лидеров мнения из разных стран мира;

иранская группа Фосфор, которая осуществляла атаки против личных аккаунтов людей, связанных с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

По данным компании, все эти группировки пытались повлиять на выборы президента США и в 2016 году. При этом некоторые из них, например российский Стронций, усовершенствовали свою тактику, включив в свой арсенал новые инструменты разведки и способы для сокрытия операций, многие из которых хакерам удалось автоматизировать.

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По мнению Microsoft, американское правительство должно усилить противодействие внешним кибератакам.

"Мы раскрываем эти атаки, потому что считаем, что миру важно знать об угрозах демократическому процессу. Важно, чтобы каждый, кто приобщился к демократическим процессам в мире, прямо или косвенно знал об этих угрозах и принимал меры для собственной защиты как на личном, так и на профессиональном уровне", - говорится в заявлении Microsoft.

В компании заверили, что "большинство этих атак были обнаружены и остановлены средствами безопасности, встроенными в наши продукты", а объекты атак получили сообщение.

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