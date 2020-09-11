Лесные пожары в США: массовые эвакуации, более десятка погибших

11 сентября, 2020, 17:52

Более полумиллиона человек в штате Орегон, США, вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от смертоносных лесных пожаров, минимум четыре человека там погибли, и еще десять жертв подтвердили в Калифорнии

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.

Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что точное количество погибших еще не известно, но уже подтверждено как минимум четыре жертвы. В Калифорнии подтверждено не менее 10 смертей, еще 16 считаются пропавшими без вести.

По штату Орегон бушуют десятки пожаров, что раздуваются чрезвычайно жарким суховеем, и по крайней мере одну рассматривают как поджог. Дым от лесных пожаров в Калифорнии закрасил небо в оранжевый цвет.

В настоящее время более 100 лесных пожаров охватили 12 западных штатов США. Орегон, Калифорния и Вашингтон наиболее пострадавших от пожаров, в некоторых случаях уничтожили целые города.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, около 1,7 миллиона гектаров земли были уничтожены.

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