Лесные пожары в США: массовые эвакуации, более десятка погибших
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные власти.
Губернатор штата Орегон Кейт Браун заявила, что точное количество погибших еще не известно, но уже подтверждено как минимум четыре жертвы. В Калифорнии подтверждено не менее 10 смертей, еще 16 считаются пропавшими без вести.
По штату Орегон бушуют десятки пожаров, что раздуваются чрезвычайно жарким суховеем, и по крайней мере одну рассматривают как поджог. Дым от лесных пожаров в Калифорнии закрасил небо в оранжевый цвет.
В настоящее время более 100 лесных пожаров охватили 12 западных штатов США. Орегон, Калифорния и Вашингтон наиболее пострадавших от пожаров, в некоторых случаях уничтожили целые города.
По данным Национального межведомственного пожарного центра, около 1,7 миллиона гектаров земли были уничтожены.
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