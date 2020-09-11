Лабцентры МЗ обеспечены тест-системами на COVID-19 на полтора месяца, - Степанов

11 сентября, 2020, 16:50

В Украине лабораторные центры МЗ обеспечены на полтора месяца тестовыми системами для диагностики коронавируса

Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Укринформ .

"Вообще мы обеспечены тест-системами примерно на полтора месяца - это гарантировано. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются", - отметил Степанов.

Министр отметил, что для приобретения тестов областные лабцентры получают средства, выделенные МЗ из государственного "ковидного" фонда.

"Закупка же происходит в зависимости от темпов использования и потребности. Так, например, в Харькове или Одессе достаточно высокое количество подозрений, поэтому и тестов, соответственно, за день используется значительно больше, чем в регионах с низким уровнем заболеваемости. Государство закупало, закупает и будет закупать тест-системы ", - сказал Степанов.

В Украине за минувшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3144 новых случаев заражения коронавирусом.

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