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Espreso.tvКрым - это УкраинаКомандующий ВКС РФ назвал полеты военных самолетов США возле Крыма "отработкой ракетных ударов"

Командующий ВКС РФ назвал полеты военных самолетов США возле Крыма "отработкой ракетных ударов"


фото: militaryarms
Командующий воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикино назвал разведывательную миссию американских стратегических бомбардировщиков В-52 "отработкой ударов по объектам Южного военного округа"

Об этом командующий воздушно космических войск РФ, генерал Сергей Суровикино заявил на брифинге, передает его " РБК-Украина " со ссылкой на российские СМИ.

Суровикино заявил, что полеты иностранной боевой авиации над Украиной не способствуют разрядке напряженности в регионе. А операцию самолетов-разведчиков НАТО 4 сентября, когда два американских стратегических бомбардировщика в рамках разведывательной миссии пролетели над Херсоном и Запорожской областью, - "беспрецедентной".

"Действия стратегических бомбардировщиков американцы и англичане обеспечивали проведением беспрецедентной разведывательной операции над акваторией Черного моря", - заявил генерал.

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Суровикино уточнил, что украинские истребители Су-27 и МиГ-29 взаимодействовали с американскими бомбардировщиками В-52Н. Он заявил, что самолеты НАТО (пять самолетов-разведчиков и один стратегический беспилотник) вели разведку территории России на глубину до 600 км.

Командующий русской авииции добавил, что бомбардировщики приближались к границе России на 30 км.

По его словам, в штабе РФ разведывательный политлитакив НАТО считают, дымовых ударов крылатыми ракетами по объектам Южного военного округа.

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