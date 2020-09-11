KMW Global Marathon объявляет спикеров национальной дискуссии "Сила креатива. Как построить устойчивую экосистему аудиовизуального бизнеса в Украине" 14 сентября

11 сентября, 2020, 10:10

Уже через 3 дня стартует международный форум KYIV MEDIA WEEK Global Marathon, что уже в десятый раз организует компания Media Resources Management, в этом году при поддержке Украинского культурного фонда форум будет проходить в онлайн-формате и участие в нем абсолютно бесплатное с любой точки мира; регистрация продолжается

Мероприятие начнется 14 сентября, в понедельник, в 10:00, национальной секцией "Сила креатива. Как построить устойчивую экосистему аудиовизуального бизнеса в Украине", которая будет посвящена аналитическому обзору украинской медиаиндустрии в ключевых событиях, кейсах и цифрах. В панельной дискуссии примут участие: Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины, Виктория Ярмощук, CEO FILM.UA Group, Евгений Бондаренко, директор холдинга «Медиа Группа Украина» и Иван Шестаков, директор по стратегическому развитию MEGOGO. Модерировать дискуссию будет Анастасия Рахманина, главный редактор Media Business Reports (MBR), ведущего украинского информационно-аналитического издания и партнера форума.

Темой обсуждения станет объединение игроков медиаиндустрии общей стратегией развития и развитие эффективной экосистемы отрасли на национальном уровне, чтобы Украина заняла уверенные позиции на международном рынке. Украина доказала свою конкурентоспособность успешными кейсами, ее преимущества перед другими странами производства контента не подлежат сомнениям - это выгодное географическое положение и разнообразие локаций для съемок, обновленная законодательная база и запуск системы cash rebates, развитая сеть компаний, обеспечивающих высочайшее качество создания и дистрибуции контента, уникальные таланты с незаурядными идеями и историями. Но почему же еще рано говорить об устойчивом развитии аудиовизуальной индустрии в Украине, даже вне ограничений, введенных для борьбы с COVID-19? Как наша страна может стать надежным игроком на мировой индустриальной карте? Спикеры вместе будут искать ответы на эти вопросы и попытаются определить все составляющие, необходимые для формирования эффективной бизнес-системы в украинской индустрии контента.

Национальная дискуссия будет открывать 10-й юбилейный KYIV MEDIA WEEK Global Marathon, далее в программе - исчерпывающие аналитические обзоры медиаиндустрий Азии, Восточной, Центральной и Западной Европы, Великобритании, США и Канады, Латинской Америки. К программе присоединятся настоящие звезды глобальной аудиовизуальной отрасли из разных уголков планеты.