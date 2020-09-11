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Espreso.tvОбществоГруппы риска в первую очередь получат вакцину от коронавируса в Украине, - Степанов

Группы риска в первую очередь получат вакцину от коронавируса в Украине, - Степанов

Вакцину от коронавируса в рамках инициативы COVAX прежде всего получат люди с заболеваниями сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, а также медицинские работники и педагоги

Об этом во время брифинга по итогам рабочей поездки в Черниговскую область заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Интерфакс-Украина.

"COVAX - это глобальная инициатива доступа к вакцине, там четко прописано, что вакцину получит 20% населения (около 8 млн доз для Украины). Прежде всего получат вакцину группы риска, люди с заболеваниями (сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания), медработники, педагоги ", - отметил Степанов.

  • По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, вакцина от коронавируса в Украине может появиться в начале марта 2021 .

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