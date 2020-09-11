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Espreso.tvСпортФорвард сборной Украины может оставить чемпионат Испании

Форвард сборной Украины может оставить чемпионат Испании


фото: Getty Images
Украинский форвард Роман Зозуля вскоре может покинуть испанский "Альбасете"

Об этом сообщает 5MaselDescuento .

Испанский клуб должен сократить зарплатную ведомость и не сможет удовлетворить финансовые аппетиты украинца, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Теперь Роман Зозуля должен либо согласиться на уменьшение зарплаты, или покинуть клуб. Все решится в ближайшее время.

По информации источника, одним из главных претендентов на форварда является кипрский АПОЭЛ, который готов платить Зозули такую зарплату, как в Испании. Также футболиста готово подписать киевское "Динамо".

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