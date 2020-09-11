Форвард сборной Украины может оставить чемпионат Испании

11 сентября, 2020, 19:33

Украинский форвард Роман Зозуля вскоре может покинуть испанский "Альбасете"

Об этом сообщает 5MaselDescuento .

Испанский клуб должен сократить зарплатную ведомость и не сможет удовлетворить финансовые аппетиты украинца, который является одним из самых высокооплачиваемых игроков команды. Теперь Роман Зозуля должен либо согласиться на уменьшение зарплаты, или покинуть клуб. Все решится в ближайшее время.

По информации источника, одним из главных претендентов на форварда является кипрский АПОЭЛ, который готов платить Зозули такую зарплату, как в Испании. Также футболиста готово подписать киевское "Динамо".

9 августа стало известно, что Романа Зозулю признали лучшим игроком испанского "Альбасете" в сезоне 2019/2020.

10 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Романом кукушкой в Испании.

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