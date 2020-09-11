Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка Аркада

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Согласно сообщению, ФГВФЛ с 11 сентября начинает осуществлять выплаты средств вкладчикам банка Аркада по договору банковского вклада, срок действия которых заканчивается в 25 августа 2020 года включительно и по договорам банковского счета (текущие счета).

Отмечается, что возмещение средств осуществляются через отделения банков-агентов Фонда, которые подключены к Автоматизированной системе выплат ФГВФЛ.

В пресс-службе отметили, что для получения средств вкладчики должны обратиться к любому из банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. При этом физические лица-резиденты дополнительно должен предъявить справку регистрации в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов. Это требование не касается только лиц, в паспорте которых контролирующий орган сделал отметку о наличии права осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика.

В пресс-службе также напомнили, что возмещение осуществляется в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке.

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