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Espreso.tvОбществоФлоты Украины и Румынии завершили военные учения по отражению воздушной атаки и разминированию в дельте Дуная

Флоты Украины и Румынии завершили военные учения по отражению воздушной атаки и разминированию в дельте Дуная


фото: ДПСУ
11 сентября завершились совместные украино-румынские учения Riverian 2020

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В течение трех дней корабельно-катерный состав флотов и пограничных ведомств Украины и Румынии курсировал на речном участке Рени-Измаил.

"Всего в ходе учений, на различных по навигационной и географической особенностями участках, отработаны основные виды костюмов и маневрирования в них. Каждое из 12 судов-участников учений прошло около 200 морских миль. Отработана слаженность действий разнородных сил и средств участников", - говорится в сообщении.

В ГПСУ подчеркнули, что впервые страны отработали на реке воздушную атаку врага.

"Участники международного контингента должны были слаженно маневрировать, уклоняясь от ударов с воздуха, в том числе и при выставлении дымовой завесы. Воздушного "нападающего" вовремя обнаружено и условно уничтожено", - отметили пограничники.

Также флоты отработали оказание помощи судну, терпящему бедствие, буксировку различными способами: постановкой на бакштов или лагом, передача грузов или раненых, в том числе и на ходу.

Морская охрана Госпогранслужбы и румынская пограничная полиция провели учения по поиску и спасению человека, упавшего за борт.

Также украинско-румынская тральная группа отработала условное траления нанесенного района, выявление и уничтожение учебной мины.

"Упражнения, общение и работа штабов планировались и осуществлялись в соответствии со стандартами НАТО, а также в условиях суровых карантинных ограничений", - говорится в заявлении пресс-службы ГПСУ.

  • Напомним, совместные учения двух стран начались 8 сентября в Измаиле. Целью учений является подготовка многонациональной корабельно-катерной тактической группы для проведения операции по безопасности на реке Дунай.

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