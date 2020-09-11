Флоты Украины и Румынии завершили военные учения по отражению воздушной атаки и разминированию в дельте Дуная
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
В течение трех дней корабельно-катерный состав флотов и пограничных ведомств Украины и Румынии курсировал на речном участке Рени-Измаил.
"Всего в ходе учений, на различных по навигационной и географической особенностями участках, отработаны основные виды костюмов и маневрирования в них. Каждое из 12 судов-участников учений прошло около 200 морских миль. Отработана слаженность действий разнородных сил и средств участников", - говорится в сообщении.
В ГПСУ подчеркнули, что впервые страны отработали на реке воздушную атаку врага.
"Участники международного контингента должны были слаженно маневрировать, уклоняясь от ударов с воздуха, в том числе и при выставлении дымовой завесы. Воздушного "нападающего" вовремя обнаружено и условно уничтожено", - отметили пограничники.
Также флоты отработали оказание помощи судну, терпящему бедствие, буксировку различными способами: постановкой на бакштов или лагом, передача грузов или раненых, в том числе и на ходу.
Морская охрана Госпогранслужбы и румынская пограничная полиция провели учения по поиску и спасению человека, упавшего за борт.
Также украинско-румынская тральная группа отработала условное траления нанесенного района, выявление и уничтожение учебной мины.
"Упражнения, общение и работа штабов планировались и осуществлялись в соответствии со стандартами НАТО, а также в условиях суровых карантинных ограничений", - говорится в заявлении пресс-службы ГПСУ.
- Напомним, совместные учения двух стран начались 8 сентября в Измаиле. Целью учений является подготовка многонациональной корабельно-катерной тактической группы для проведения операции по безопасности на реке Дунай.
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