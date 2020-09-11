Если Путин не увидит готовности капитулировать, это может быть последняя встреча с его участием, - Тетерев о "нормандском" саммите
Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.
"Прошлая встреча, которая состоялась - была авансом Путина (Владимир Путин - президент РФ - ред.) Зеленскому ( Владимир Зеленский - президент Украины - ред.). Потому что он надеялся, что Зеленский выполнит ряд требований Путина. Но, как мы слышали из интервью соратника Зеленского Богдана, Зеленский взял на себя определенные обязательства непубличного характера. И это уже является материалом расследования ГБР. Поэтому на этой встрече, если Путин не будет видеть готовности украинской власти капитулировать - это, возможно, последняя встреча, на которую он согласится приехать ", - отметил Тетерев.
По его словам, дальше Путин будет требовать от украинской власти с помощью "пятой колонны", которая будет дестабилизировать ситуацию в политическом пространстве, обстрелами от своих оккупационных войск на фронте, давить и тем самым ставить Зеленского в неудобную позицию. Ведь тот "обещал мир, а мира нет".
"То есть, получается, что он человек, который неадекватно воспринимает реальность и не способен исправить ситуацию к лучшему. Это, конечно же, будет иметь определенные последствия как для страны в целом, так и для Зеленского лично", - подчеркнул Тетерев.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает, что встреча "нормандской четверки" состоится после встречи советников .
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